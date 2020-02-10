براد بيت: تساوت الرؤوس مع أنجلينا جولي

متابعة بتجـــــــــرد: كان براد بيت هو الأسعد في حفل جوائز الأوسكار وهو يهدي جائزته لأطفاله الستة من طليقته أنجلينا جولي، ولسان حاله يقول: “لا أحد أحسن من أحد” أو “تساوت الرؤوس”، بعد أن تعادل معها في جائزة أفضل ممثل مساعد التي حصل عليها عن دوره في فيلم “ذات مرة في هوليوود”.

وكانت أنجلينا قد سبق لها الحصول على الجائزة عام 1999 عن دورها في فيلم “مقاطعة فتاة”، وبقي لها أنها تتفوق على طليقها في أنها ابنة أيضاً لممثل حائز على الأوسكار هو جون فويت المتوج بأفضل ممثل عام 1979.

ورغم أن بيت خرج من عباءة أنجلينا، إلا أنه اعترف أنه لن يخرج من “جلباب ليوناردو دي كابريو” الذي لعب له دور الدوبلير في فيلم “ذات مرة في هوليوود”.

وكانت أسعد الحضور برغم عدم ترشيحها أو حصولها على الجائزة النجمة جينيفر أنيستون التي عادت أو تكاد لزوجها السابق براد بيت، بعد أن ردت الصفعة التي تلقتها من غريمتها أنجلينا جولي التي تزوجته بعد طلاقه منها، ولسان حال أنيستون يقول “عاد الطائر لعشه”.