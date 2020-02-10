“المنصة” تجمع مكسيم خليل وسلوم حداد في عمل تشويقي

متابعة بتجـــــــــرد: لن يكون مسلسل المنصة، المرة الأولى التي يجتمع فيهما مكسيم خليل وسلوم حداد في عمل درامي واحد، إذ سبق لهما أن اجتمعا في أعمال سابقة، إلا أن رغبة النجمين الكبيرين في خوض تجربة جديدة على مستوى النص والرؤية الدرامية، وتحدي تقديم دور جديد، دفعهما إلى خوض غمار العمل الدرامي التشويقي “المنصة” الذي يجمعهما إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول من الدراما الخليجية والعربية.
ومن المتوقع أن يُعرض مسلسل المنصة على إحدى المنصات العالمية قريباً، بعدما تم تصويره في استوديوهات تصوير، بنيت خصيصاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
المسلسل من إنتاج الشركة الإماراتية “فيلم جيت”، بالتعاون مع شركة “الكلمة” للإنتاج، ومن تأليف الكاتب هوزان عكو، وإخراج مجدي السميري، ومنصور اليبهوني الظاهري، والألماني رودريغو كيشنر.
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