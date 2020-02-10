“باراسيت”.. أول عمل غير ناطق بالإنجليزية يحصد أوسكار أفضل فيلم

متابعة بتجـــــــــرد: فاز فيلم المخرج الكوري الجنوبي بونج جون-هو (باراسايت) “طفيلي” بجائزة أوسكار أفضل فيلم بحفل توزيع جوائز أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في دورته الـ92 في لوس أنجليس، مساء الأحد. وأصبح “باراسيت” أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم. ويتناول الفيلم قصة أسرة كورية فقيرة تدمج نفسها في حياة عائلة ثرية. وفي السياق ذاته، فاز المخرج الكوري الجنوبي بونج جون-هو بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم (باراسايت) “طفيلي”. وتنافس معه على الجائزة كل من: مارتن سكورسيزي عن فيلم “ذي آيريشمان“، وتود فيليبس عن فيلم “جوكر”، وكوينتن تارانتينو عن فيلم “ذات مرة في هوليوود”، وسام مينديس عن فيلم 1917.

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