لورا ديرن تحصد أول أوسكار في حياتها “يوم عيد ميلادها”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد حصدها عددا من الجوائز عن دورها كمحامية طلاق في فيلم “قصة زواج”، جاء الدور اليوم على الأوسكار لتظفر الممثلة لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم ذاته.

ويأتي هذا الفوز قبل يوم واحد من عيد ميلادها الـ 54، وهي المرة الأولى التي تحصد فيها ديرن الأوسكار بعد ترشيحين سابقين عامي 1992 و2015.

وتسلمت الجائزة أمام والدتها المرشحة السابقة للأوسكار ديان لاد، التي استغرقت في البكاء وقت تسلم ابنتها الجائزة.

وأكدت ديرن أنها تشارك الجائزة مع والدتها الأسطورة في عالم التمثيل، مشيرة إلى أن الجائزة هي أفضل هدية عيد ميلاد تلقتها على الإطلاق.