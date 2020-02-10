خواكين فينيكس يلقي “خطاباً سياساً” بعد فوزه بـ “أوسكار” أفضل ممثل

متابعة بتجـــــــــرد: فاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “جوكر” في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في النسخة الـ92 في لوس انجليس مساء الأحد.

وتفوق فينيكس، 45 عاماً، بعد منافسة قوية مع كل من ليوناردو دي كابريو، أدم درايفر، أنطونيو بانديراس، وجوناثان برايس.

وألقى خواكين فينيكس بعد حصده جائزة أوسكار أفضل ممثل، وكما كان متوقعاً، ما يشبه الخطاب السياسي.

وقال: “أنا ممتن للغاية للجميع بهذا الفوز ولا أشعر بأنني أفضل من المرشحين معي على ذات الجائزة أو الموجودين بالحفل أو غيرهم لأننا جميعا نتشارك الحب ذاته، حب السينما، الذي لولاه لما كنت أعرف أين سأكون”.

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وأضاف “أعظم هدية لي ولآخرين هنا، هي أننا نمتلك صوتا لمن لا صوت له.. أفكر كثيرا في بعض المشكلات المحزنة التي نواجهها جميعا، لأسباب ورؤى مختلفة، أما بالنسبة لي فأرى فقط القواسم المشتركة بيننا كبشر، فإذا ما كنا نتحدث عن عدم المساواة بين الجنسين أو العنصرية أو حقوق الإنسان أو الحيوان فإنها جميعا تندرج تحت بند واحد هو ضرورة محاربة الظلم، فليس لأي أمة أو شعب أو عرق حق السيطرة على الآخر، واستغلاله دون عقاب”.

وأشار إلى أننا بتنا منفصلين عن العالم الطبيعي.

واختتم فينيكس خطابه العاطفي باقتباس مؤثر من شقيقه حينما كان بعمر الـ 17 عاما، الذي كتب حينها كلمات غنائية تبلورت حول أن الاحتفاظ بالحب في إنقاذ حياتك ومن معك يضمن لك السلام.