براد بيت يحصد أوسكار “أفضل ممثل مساعد”.. ويهدي الجائزة لأطفاله

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متابعة بتجــــــــــرد: فاز النجم العالمي براد بيت للمرة الأولى بجائزة أوسكار في التمثيل، وأهداها لأطفاله.
وحصد بيت، 56 عاما، جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “ذات مرة في هوليوود”، في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية (أوسكار) في دورته الـ 92 مساء الأحد.
وفي كلمته بعد الظفر بالجائزة، أشاد بيت بمخرج الفيلم كوينتين تارانتينو والممثل ليوناردو دي كابريو وباقي طاقم عمل “ذات مرة في هوليوود”، كما توجه بالشكر لأطفاله الستة.
وقال “إنني لست من الأشخاص الذين ينظرون إلى الوراء لكن هذه الجائزة جعلتني أفعل ذلك، حيث تذكرت كل الناس الذين بفضلهم أقف هنا اليوم”.
وأهدى بيت، في نهاية كلمته، الجائزة لأطفاله الذين يلونون كل ما يفعله في حياته بالفرح والسعادة، بحسب تعبيره.
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