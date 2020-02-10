متابعة بتجــــــــــرد: أسدل الستار على حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية (أوسكار)، مساء الأحد، وهذه هي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار في دورتها الـ 92. جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد فاز بها براد بيت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood

أفضل فيلم رسوم متحركة Toys stor y

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير فذهبت لفيلم Hair Love

أفضل نص سينمائي أصلي من نصيب Parasite .

أفضل سيناريو مقتبس ذهب إلى فيلم JoJo Rabbitجوجو رابت.

The Neighbours’ Window فاز بأوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير.

«المكتئب» سعيد و«الطفيلي» بطل و«الدوبلير» نجم في جوائز الأوسكار 92

جائزة أفضل تصميم إنتاج حصدها Once Upon a Time in Hollywood

فيلم Little Women فاز بجائزة أوسكار لأفضل تصميم ملابس.

أفضل فيلم documentary feature ذهبت لـ American Factory

أما جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير ففاز بها Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

لورنا دورن حصدت جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة في فيلم Marriage Story

فيلم Ford v Ferrari فاز بجائزة أفضل مونتاج صوتي.

جائزة الأوسكار لأفضل مزج أصوات فاز بها 1917.

جائزة الأوسكار لأفضل تصوير كانت من نصيب فيلم 1917

فيلم Ford v Ferrari فاز بجائزة أفضل مونتاج.

جائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية حصدها فيلم 1917

جائزة الأوسكار لأفضل تصفيف شعر وماكياج فاز بها فيلم Bombshell

“جوكر” حصد جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية.

جائزة الأوسكار لأفضل أغنية في فيلم فازت بها أغنية I’m Gonna Love Me Again لإلتون جون.

مخرج فيلم Parasite بونغ جون يفوز بجائزة أفضل مخرج.

خواكين فينيكس يفوز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في “جوكر”.

جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة ذهبت لرينيه زيلويغر عن دورها في فيلم Judy

فيلم Parasite فاز بجائزة أفضل فيلم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف إلى القائمة الكاملة للفائزين بـ “أوسكار 2020” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.