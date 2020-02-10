متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان حسن شاكوش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “حديث المساء” على شاشة “MBC مصر
وقال “شاكوش” أن اتصال تامر حسني أسعده بشكل كبير، مشيراً إلى أنه من المعجبين بـ”نجم الجيل” وبأعماله الفنية.
ومن المعروف عن تامر حسني سعيه الدّائم لدعم الجيل الجديد من الفنانين والأشخاص الذين يسعون إلى شقّ طريقهم في مختلف المجالات، وذلك من اجل مساعدتهم في تحقيق أهدافهم.
وتحقق أغنية “بنت الجيران” للفنان حسن شاكوش نجاحاً مثيراً للدهشة على موقع موقعي “ساوندكلاود” و”يوتيوب”، فقد حصدت، المركز الثاني في قائمة المواد الأكثر استماعاً على موقع “ساوند كلاود” الشهير، بأكثر من خمسة ملايين مستمع خلال أسبوع واحد، وأكثر من 45 مليون مستمع إجمالا، فضلا عن أكثر من 70 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يدعم المواهب الشابة.. صاحب أغنية “بنت الجيران” يكشف عن مكالمة هاتفية بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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