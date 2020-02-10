يسرا بإطلالة فرعونية على السجادة الحمراء في الأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهرت الممثلة المصرية يسرا على السجادة الحمراء لمسرح دولبي بهوليود، قبل انطلاق حفل الأوسكار 2020، مرتدية فستانا يحمل طابعا فرعونيا، من اللون الأبيض والذهبي.

ونشرت يسرا صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام"، وهي تتقدم لجنة التحكيم التي اختيرت من 59 دولة حول العالم، كما نشرت صورا لها وهي على ممر المشاهير بهوليود، بصحبة الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.





وشهدت دورة الأوسكار في نسختها الـ92 لأول مرة مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، وذلك بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا، من 59 دولة للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، وكان من بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

يذكر أن جوائز الأوسكار هذا العام حملت العديد من المفاجآت، كان أبرزها فوز الفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت" بجائزة أفضل فيلم.