الكوريون يحتفلون بالفوز التاريخي لـ"باراسايت" بالأوسكار

سادت أجواء احتفالية بوسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية، الإثنين، بعدما منح فيلم الكوميديا السوداء "طفيلي" (باراسايات) أول جائزة أوسكار على الإطلاق للدولة الآسيوية.

وقال مخرج الفيلم بونج جون إنه تشرف بنيل جائزة أفضل سيناريو وهي الأولى من نوعها التي يحصل عليها فيلم كوري جنوبي، كما حصل الفيلم أيضا على جائزة أفضل فيلم روائي دولي.

وتصدرت كلمتا "باراسايات" والمخرج "بونج جون هو" التغريدات المتداولة بموقع تويتر كوريا الجنوبية فيما أصبح اسم الفيلم الأكثر بحثا على المنصة الإلكترونية المحلية نافر بعد الإعلان عن الجائزة.





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وكان الفيلم الساخر الذي يتناول الهوة بين الأغنياء والفقراء في كوريا الجنوبية قد رشح لجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل إنتاج إضافة إلى أفضل سيناريو وأفضل فيلم روائي دولي.

ورغم أن صناعة السينما في كوريا الجنوبية من بين الأكبر في العالم فإن الفيلم الناطق بالكورية صنع هزات غير مسبوقة بالأسواق الدولية.

وبعد إعلان الترشيحات في يناير/كانون الثاني قال بونج إنه يعتبرها علامة على أن اللغة لم تعد عائقا أمام النجاح عالميا.

وتشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكورية الجنوبية تسجيلا مصورا بطيئا لصناع الفيلم وهم يحتفلون على البساط الأحمر.

وكتب السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية هاري هاريس على تويتر: "نقيم حفل بث مباشر بالسفارة ونتناول الجاباجوري" في إشارة إلى طبق المكرونة الذي كانت تتناوله العائلة الثرية بالفيلم.