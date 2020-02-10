براد بيت بعد فوزه بجائزة أوسكار: أنا مندهش

أخيراً فاز النجم العالمي براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ”ذات مرة في هوليوود” في حفل توزيع جوائز الاوسكار الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية في مسرح دولبي، لوس انجلوس مساء الأحد بحضور حشد كبير من المشاهير حول العالم.

وتعتبر هذه الجائزة هي الاولى لـ “بيت” التي يفوز فيها بجائزة أوسكار للتمثيل بعد 30 عامًا في صناعة السينما، حيث سبق أن فاز بإحدى جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية كمنتج في 2014 لأفضل فيلم وهو “عبد لاثني عشر عامًا”.

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وخلال تسلم براد بيت للجائزة على المسرح قال”أنا مندهش بعض الشيء. لست الشخص الذي أنظر للوراء ولكن هذا يجعلني أفعل ذلك”.

نذكر ان براد بيت فاز عن هذا الدور في حفل الاوسكار 10 فبراير، وجائزة SAG في 19 يناير الفائت، وغولدن غلوب في 5 يناير الفائت.

ولعب “بيت” في فيلم ”ذات مرة في هوليوود“ دور دوبلير لنجم تلفزيوني بدأ نجمه في الأفول ويجسده الممثل ليوناردو دي كابريو.