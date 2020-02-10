يسرا تتألق في حفل توزيع جوائز الأوسكار

تألقت النجمة المصرية يسرا على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز الاوسكار الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية في مسرح دولبي، لوس انجلوس مساء الأحد وذلك بحضور مشاهير العالم.

وتشارك يسرا ضمن لجنة تحكيم حفل توزيع جوائز الأوسكار في دروته الـ 92، وقد حرصت النجمة المصرية على مشاركة جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة من اطلالاتها حيث اختارت ثوباً ابيض اللون من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

وكانت إدارة أكاديمية الفنون والعلوم المسرحية، اختارت الفنانة المصرية يسرا ضمن لجنة التحكيم في دورة الاوسكار الـ 92، بالإضافة إلى اختيار المخرج عمرو سلامة في قائمة المخرجين، والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في قائمة المنتجين.