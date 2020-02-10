سارة أبي كنعان الى العالمية

تعيش الممثلة سارة أبي كنعان حالة من النشاط الفني اللافت، حيث من المتوقع ان تشهد هذه السنة على عرض سلسلة من الأعمال الدرامية كانت قد صورتها بالاضافة الى أعمال جاري تصويرها أو تتحضر لتنفيذها.

ويبدو ان طموح سارة أبي كنعان ان تصل الى العالمية وذلك بعدما كشفت لـ “انسايدر بالعربي” الى أنها تتحضر لتدخل موقع تصوير فيلم سينمائي في أميركا، حيث سيبدأ التصوير في ايار/مايو القادم في الولايات المتحدة الاميركية. وسيشاركها في العمل الممثل مالك الرحباني ابن الفنان الكبير مروان الرحباني، الى جانب عدد من ممثلي هوليوود. كما عبرت “أبي كنعان” عن حماسها لخوض هذه التجربة الجديدة.

أيضاً تشارك سارة في عملين دراميين لرمضان 2020، الاول مسلسل بعنوان “دفعة بيروت” والذي يرصد قصصَ وحكاياتِ شباب وشابات من مختلف الجنسيات، يجتمعون في بيروت، في فترة الستينات، لمتابعة دراستهم، فندخل معهم في تفاصيل مشاكلهم الاجتماعية المتشعبة والمترابطة، في قالب دراميّ مشوّق جداً، وسيجمعها مع نخبة من أهم ممثلي العالم العربي والخليجي، انتاج ايغل فيلمز. إخراج علي العلي.

والمسلسل الثاني بعنوان “دانتيل”، حيث ستجسد شخصية عليا المنطوية على نفسها وبنفس الوقت لديها عدة نهفات كوميدية وهذا ما سيتطلب منها تغييراً جذرياً في مظهرها.

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المسلسل مستوحى من format أجنبية بعنوان Velvet تعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتان سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، زهو من اخراج المثنى صبح.

من جهة أخرى، انتهت “ابي كنعان” من تصوير مسلسل “لو ما التقينا” الذي تلعب بطولته الى جانب يوسف الخال، فيفيان أنطونيوس، يوسف حداد، طوني عاد، لارا خوري، ناتاشا شوفاني، جوزيف حويك، والمخضرمين: نوال كامل، نعمة بدوي، عصام الأشقر، رندا كعدي، ختام اللحام، وأدوار لافتة: ميرنا مكرزل، فيصل اسطواني، عماد فغالي وغيرهم من النجوم الدراما اللبنانية.

تؤدي سارة أبي كنعان شخصية “ريما” الفتاة الحساسة ذات الشخصية الرومانسية التي ستجمعها قصة حب مميزة وغريبة في آنٍ واحد مع الممثل يوسف الخال أو “هادي” فتتخللها صراعات لها علاقة بماضي أحد الأبطال. والمسلسل من كتابة ندى عماد خليل، اخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وإنتاج شركة “غولد فيلمز”

كما انتهت سارة أبي كنعان من تصوير فيلم Broken keys من بطولة بديع ابو شقرا وعادل كرم، من المتوقع أن يعرض قريباً.