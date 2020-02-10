شكرا لقرائتكم خبر عن الخرساء والجدة والأم وزعيمة المرأة أبرز شخصيات نعيمة وصفي.. فى يوم ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الإثنين 10 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة وصفي، هي واحد من أشهر نجمات الزمن الجميل، والتي اشتهرت بدور الأم في السينما، فاستطاعت منذ بداياتها الفنية لفت الأنظار إلى موهبتها وإثبات وجودها الفني، بسبب موهبتها المؤكدة، إصرارها على تحقيق النجاح والتميز، قدرتها الرائعة على الالتزام الفني والانضباط بالمواعيد أثناء تصوير مشاهدها في أعمالها الفنية، لم تقتصر على مجال التمثيل فقط.

كما ساهمت أيضًا بالتأليف وكتابة السيناريو والحوار، فشاركت الأديب عبد الرحمن الشرقاوي في إعداد مسرحية "الشوارع الخلفية" عام 1962، كما كتبت عدة أعمال الدرامية ومن بينها تمثيليات: أم أولادي، أين مكاني، وبمناسبة يوم ميلادها يرصد ”الخليج 365” أشهر أعمالها في السينما.

الخرساء في فيلم رصيف نمرة 5

هو من أشهر أفلام فترة الخمسينات، والتي لعبت دور"بهانه الخرساء"، هو من بطولة فريد شوقي، وهدى سلطان، وزكى رستم، ومحمود المليجى، وفاخر فاخر، ومن قصة أحمد مصطفى، وإخراج نيازي مصطفي.



فيلم رصيف نمره 5

الجدة في فيلم حبيبي دائمًا

من أدوارها السينمائية دورها المميز آنا جيلان في الجدة الفنانة بوسى، والفيلم من بطولة نور الشريف، وبوسي، ومريم فخر الدين، وسعيد عبد الغنى، وماجدة الخطيب، وسوسن بدر، ومن تأليف يوسف السباعي، وإخراج حسين كامل.

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نعمية وصفي حبيبي دائما

أم حسن في فيلم حسن ونعيمة

جسدت نعيمة وصفي أم حسن – محرم فؤاد، والفيلم من بطولة سعاد حسني، ومحرم فؤاد، وداد حمدي، ومحمد توفيق، وليلى فهمي، ومحمود السباع، من تأليف عبد الرحمن الخميسى، وإخراج حسن إبراهيم.



نعيمة وصفي في فيلم حسن ونعيمة

زعيمة في فيلم باب الحديد

قدمت نعيمة وصفي داخل أحداث فيلم دور" زعيمة منظمة المرأة الحرة"، والفيلم من بطولة هند رستم، وفريد شوقي، ويوسف شاهين، وحسن البارودى، وسعيد خليل، وأحمد أباظة، وعبد الغنى النجدي، وجلال عيسى، ومن تأليف عبد الحى أديب، وإخراج يوسف شاهين.