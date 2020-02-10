شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الكاتب الذى جسد شخصية الزعيم مصطفى كامل فى عمل سينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنان أنور أحمد بطل لفيلم واحد وهو مصطفى كامل الذى تحل اليوم ذكرى وفاته حيث اختار المخرج أحمد بدرخان الفنان أنور أحمد لأداء شخصية الزعيم المصري مصطفى كامل في فيلم يحمل نفس الاسم في عام 1952 شاركه في البطولة: ماجدة، حسين رياض، أمينة رزق، محمود المليجي، زينب صدقي، ثريا فخري والذي يعتبر من أروع وأجمل الأفلام الوطنية في تاريخ السينما المصرية والتي لم يكن فنانو زمان يلهثون وراء الربح المادي بل تقديم فن راق ندر تقديمه الآن، ولكن لم يستطع طرحه في دور العرض في عهد الملكية، ليراه الجمهور للمرة الأولى عام 1952 بعد قيام ثورة يوليو، وكانت الرقابة قد اعترضت عند مشاهدة الفيلم قبل الثورة.

أنور أحمد كاتب مصري عمل في الحياة السياسية والاجتماعية، كتب مقالات عديدة فى مجالات الأدب والسياسة، واشتهر بباب مشاكل المرأة على الشاشة في مجلة حواء.

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وكان الفنان أنور أحمد بجانب التمثيل قد شارك أيضًا في كتابة السيناريو لنفس الفيلم، وكرر تجربة التأليف مرة أخرى عندما شارك في كتابة مسلسل (الأيام) اقتباسًا عن رواية الأديب الراحل طه حسين، و الذي قام ببطولته الفنان أحمد زكي و عرض عام 1979، ورحل عن عالمنا فى عام 1984 عن عمر يناهز 71 عامًا .

ولد مصطفى كامل فى 14 أغسطس 1874، بقرية "كتامة" بمركز بسيون بمحافظة الغربية، أنهى مرحلة التعليم الأساسي عام 1887، ثم انتقل إلى المدرسة الخديوية الثانوية، وفيها أسس جماعة أدبية وطنية قام خلالها بتقدم الخطب الحماسية لإثارة الحس الوطني عند زملائه، التحق بمدرسة الحقوق عام 1891، وهناك كون علاقات مع بعض الشخصيات العامة مثل "إسماعيل صبري" الشاعر الكبير ووكيل وزارة العدل.