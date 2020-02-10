تعرف على تفاصيل شخصية نبيل عيسى الشريرة في"الحرملك2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يواصل الفنان نبيل عيسى، خلال الفترة الحالية تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل"الحرملك" في أبو ظبي بالإمارات.

وقال نبيل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يظهر في هذا الجزء بدور ضابط جيش شرير من العثمانيين.

وأضاف، أن المسلسل سوري لبناني، وهو عمل تاريخي يحكي عن الحقبة التي كان يعيش فيها العثمانيين، وسيتم عرضه على الشاشة في رمضان المقبل.

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وتابع، أن الجزء الثاني تتطرق أحداثه للعديد من التفاصيل التاريخية ومنها خلع السلطان عبد العزيز وإفلاس الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية.

مسلسل"الحرملك2" بطولة جمال سليمان ونبيل عيسى وباسم ياخور وسامر المصري وصفاء سلطان، ومن إخراج تامر إسحاق.

يذكر أن، نبيل عيسى يشارك في دراما رمضان أيضًا بمسلسل"لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، محمود حجازي،ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمد علي.