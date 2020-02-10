الجوكر مرة ثانية وخيبة سكورسيزي وصفر العرب.. 10 ملاحظات على الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

انتهى، منذ قليل، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، الذي أقيم على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

ونرصد لكم في هذا التقرير 10 ملاحظات على الحفل:

- استحوذ فيلم Parasite على غالبية جوائز الحفل؛ فقد حصد جوائز أفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل فيلم أجنبي، وأفضل فيلم.

- فاز الفنان خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل دور رئيسي عن شخصية جوكر في فيلم "joker"، لتكون المرة الثانية التي تفوز بها بالشخصية بالجائزة، بعد الفنان الراحل هيث ليدجر في فيلم "The Dark Knight" في عام 2009.

- فيلم Parasite هو أول فيلم كوري يرشح ويفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي، كما أنه أول فيلم كوري جنوبي يفوز بجائزة أفضل فيلم.

- خرج فريق فيلم "The Irishman" بلا أي جوائز، في كل الترشيحات التي ترشح لها في جائوة أفضل مخرج وأفضل فيلم وأفضل ممثل مساعد وأفضل صورة، وغيرها، الأمر الذي سبب خيبة أمل للمخرج مارتن سكورسيزي، وخلال كلمة المخرج الكوري الجنوبي بونج جون بعد فوزهب جائزة أفضل مخرج، قال إنه تعلم من مارتن سكورسيزي حب السينما.

- فستان المخرجة السورية وعد الخطيب المرشحة لأوسكار أفضل فيلم وثائقي بفيلم لـ"سما" كُتب عليه باللغة العربية "تجرأنا على الحلم، ولن نندم على الكرامة".

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- ظهرت الفنانة العالمية ناتالي بورتمان بفستان حمل أسماء المخرجات التى لم يتم ترشحيهن للأوسكار هذا العام، ومن أبرزهم جريتا جيرويج ولولو وانج، حىث أكدت بورتمان أنها تدعمهم علي طريقتها الخاصة بعد أن سيطر هذا العام المخرجين الرجال علي ترشيخات الأوسكار لأفضل مخرج.

- لم يفز العرب بأي جائزة في الأوسكار هذا العام، فخسرت الأفلام السورية "for sama" و "the cave"، وكذا الفيلم التونسي أخوان.

- وغطت الأمطار الغزيرة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية التي يُقام بها الحفل، حيث تسببت مياه الأمطار لدقائق في حالة من الارتباك بمسرح دولبي المستضيف حفل جوائز الأوسكار، وتسربت المياه على السجادة الحمراء وتدافع الموظفون لمنع وصولها للمعدات والأجهزة الكهربائية، وتم عزل السجادة الحمراء لمنع وصول المياه إليها، وطرد العاملون المياه المتراكمة فوق خيمة مسرح دولبي حتى لا تعوق توافد نجوم الحفل.

- أثناء غناء إيمنيم لأغنيته "Lose Yourself"، رصدت كاميرات المصورين فيديو لسكورسيزي وهو يغالبه النعاس.

سكورسيزي

- لم يهاجم خواكين فينيكس الأوسكار، كما توقع البعض على غرار ما فعله في البافتا، لكنه قال كلمة قصيرة مفادها: "هنا تماما نكون في أفضل حالاتنا. ليس عندما يرفض بعضنا البعض بسبب أخطاء الماضي، ولكن عندما يساعد بعضنا البعض على النمو، عندما يعلم بعضنا بعضا، عندما يوجه بعضنا البعض".

كلمة خواكين