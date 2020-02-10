فن ومشاهير

تراند اليوم : رسالة مفاجئة من ليلى علوي إلى الطيار الذي فقد عمله بسبب استهتار محمد رمضان

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دخلت الفنانة المصرية ليلى علوي على خط الأزمة المثارة بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر الذي تم إيقافه عن عمله مدى الحياة بسبب صورة مع "رمضان".

ودشن موقع مصري استطلاعا ما إذا كان الطيار أشرف أبو اليسر يستحق العقوبة ، لترد "ليلى" قائلة: لا يستحق.

وكشف الطيار في تصريحات له أنه كان يقود طائرته وتفاجأ بمحمد رمضان يطلب منه التقاط صورة داخل كابينة القيادة لكي يريها لنجله ، لكنه عاد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ما أدى إلى اتخاذ قرار بوقفه عن العمل مدى الحياة.

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