الجوكر يخسر الرهان والفيلم الكوري Parasite في صدارة الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 10:43 صباحاً - انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 بدورته الـ92، بنتائج غير متوقعة.

Joker

فبعد أن كان فيلم الجوكر قد ترشح على 11 جائزة من أهم جوائز الحفل، خسر الرهان وانتهى الأمر بحصوله على جائزة أفضل ممثل فقط للممثل خواكين فونيكس Joaquin Phoenix.

أوسكار 2020: خواكين فينيكس يحصد جائزة أفضل ممثل عن فيلم الجوكر

1917

أما فيلم "1917"، فقد حصل على 3 جوائز غير أساسية، وهم جائزة أفضل صوت، وأفضل تصوير سينمائي إضافة إلى جائزة أفضل مؤثرات بصرية.

“ Once Upon a Time … in Hollywood ”

وقد تمكن فيلم “Once Upon a Time … in Hollywood” من انتزاع جائزتين هما جائزة أفضل ممثل مساعد لبراد بيت، وجائزة وأفضل إنتاج.

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Oscar 2020: براد بيت و لورا دين أفضل ممثل وممثلة مساعدين

Parasite

أما الفيلم الكوري Parasite فقد أذهل النقاد والحضور في قاعة الحفل وفي منازلهم، إضافة إلى رواد الانترنت بعد أن تمكن من الحصول على جائزة أفضل فيلم أجنبي وفي الوقت عينه جائزة أفضل فيلم، ليكون بذلك أول فيلم بلغة غير اللغة الإنكليزية يحصد هذه الجائزة.

كما حصد أيضاً Parasite جائزة أفضل مخرج لـ Bong Joon Ho، وجائزة أفضل سيناريو.

أوسكار 2020 : هؤلاء هم الفائزون

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