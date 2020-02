الجوكر يخسر الرهان والفيلم الكوري Parasite في صدارة الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 10:43 صباحاً - انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 بدورته الـ92، بنتائج غير متوقعة.

فبعد أن كان فيلم الجوكر قد ترشح على 11 جائزة من أهم جوائز الحفل، خسر الرهان وانتهى الأمر بحصوله على جائزة أفضل ممثل فقط للممثل خواكين فونيكس Joaquin Phoenix.

أوسكار 2020: خواكين فينيكس يحصد جائزة أفضل ممثل عن فيلم الجوكر

أما فيلم "1917"، فقد حصل على 3 جوائز غير أساسية، وهم جائزة أفضل صوت، وأفضل تصوير سينمائي إضافة إلى جائزة أفضل مؤثرات بصرية.

Once Upon a Time … in Hollywood