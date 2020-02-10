كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 10:43 صباحاً - فاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل لدور رئيسي عن دوره في فيلم الجوكر Joker المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comic، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
وسبق لـ فينيكس (45 عاماً) أن فاز بجوائز عدة عن الدور ذاته كان أبرزها (الغولدن غلوب والبافتا)، فيما حصد الليلة جائزة الأوسكار الأولى في مسيرته، بعد 3 ترشيحات سابقة لم يحالفه الحظ في حصد الاوسكار خلالها.
وتنافس فينيكس هذا العام على الجائزة إلى جانب كل من
أنطونيو بانديراس عن فيلم "Pain and Glory"
ليوناردو دى كابريو عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"
آدم درايفر عن فيلم "Marriage Story"
جوناثان برايس عن فيلم "The Two Popes"
أوسكار 2020 : هؤلاء هم الفائزون
Oscar 2020: براد بيت و لورا دين أفضل ممثل وممثلة مساعدين
كذلك حصد فيلم Joker جائزة أفضل موسيقى تصويرية، عن موسيقى الفيلم التي ألفتها الموسيقية الأيسلندية hildur guðnadóttir.
كانت هذه تفاصيل خبر أوسكار 2020: خواكين فينيكس يحصد جائزة أفضل ممثل عن فيلم الجوكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.