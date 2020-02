أوسكار 2020: خواكين فينيكس يحصد جائزة أفضل ممثل عن فيلم الجوكر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 10:43 صباحاً - فاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل لدور رئيسي عن دوره في فيلم الجوكر Joker المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comic، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.



وسبق لـ فينيكس (45 عاماً) أن فاز بجوائز عدة عن الدور ذاته كان أبرزها (الغولدن غلوب والبافتا)، فيما حصد الليلة جائزة الأوسكار الأولى في مسيرته، بعد 3 ترشيحات سابقة لم يحالفه الحظ في حصد الاوسكار خلالها.







وتنافس فينيكس هذا العام على الجائزة إلى جانب كل من

أنطونيو بانديراس عن فيلم "Pain and Glory"

ليوناردو دى كابريو عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"

آدم درايفر عن فيلم "Marriage Story"

جوناثان برايس عن فيلم "The Two Popes"



أوسكار 2020 : هؤلاء هم الفائزون

Oscar 2020: براد بيت و لورا دين أفضل ممثل وممثلة مساعدين



كذلك حصد فيلم Joker جائزة أفضل موسيقى تصويرية، عن موسيقى الفيلم التي ألفتها الموسيقية الأيسلندية hildur guðnadóttir.