Oscar 2020: براد بيت و لورا دين أفضل ممثل وممثلة مساعدين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 10:43 صباحاً - كما كان متوقعاً، حصد النجم براد بيت، جائزة الأوسكار في دورته الـ 92، لأفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في فيلم "Once Upon A Time...In Hollywood"، بعدما حصد جوائز الغولدن غلوب والبافتا عن الدور ذاته.



وتعد هذه هي جائزة التمثيل الأولى لـ براد بيت في تاريخه مع الأوسكار، حيث سبق له الفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عن فيلم "12 Years A Slave" عام 2014 حيث كان مشاركاً في إنتاجه.







كذلك فازت النجمة لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن دورها في فيلم "Marriage Story"، حيث حصدت جوائز الغولدن غلوب و البافتا عن الدور ذاته.



و يعد ذلك هو الفوز الأول من بين ثلاث ترشيحات لـ لورا ديرن للأوسكار، حيث سبق وترشحت لجائزتي أفضل ممثلة في دور رئيسي عن دورها في فيلم "Rambling Rose" عام 1991، وأفضل ممثلة في دور مساعد عن دورها في فيلم "Wild" عام 2014.



