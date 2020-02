أوسكار 2020 : هؤلاء هم الفائزون

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 10:43 صباحاً - انتهى منذ دقائق حفل توزيع جوائز الأوسكارOscar 2020 بدورته الـ 92 الذي بث على الهواء مباشرة على قناة ABC.

وكان الحدث الأبرز في الحفل تكريم نجم كرة السلة ​كوبي براينت الذي رحل عن عالمنا بحادث تحطم مروحية برفقة ابنته مؤخراً​، كما كرمه أيضاً النجم سبايك لي بحضوره حفل الأوسكار وهو يرتدي بدلة باللون البنفسجي تحمل الرقم 24.

الجوكر يخسر الرهان والفيلم الكوري Parasite في صدارة الأوسكار

كما تم تكريم كل من الكاتب والمخرج John Singleton والنجم Peter Fonda، إضافة إلى الممثل الذي رحل عن عالمنا منذ أيام Kirk Douglas.

وحصد الفيلم الكوري Parasite حصة الأسد في الحفل بأربعة جوائز من بينها جائزة أفضل فيلم، ليكون بذلك أول فيلم بلغة غير اللغة الإنكليزية يحصد هذه الجائزة.

وهذه لائحة مفصلة بجوائز حفل أوسكار 2020 :



أفضل ممثل:



خواكين فونيكس Joaquin Phoenix عن دوره في فيلم Joker

أفضل ممثلة:



رينيه زيلويغر Renée Zellweger عن دروها في فيلم Judy



أفضل فيلم:



“Parasite”

أفضل مخرج:



Bong Joon Ho عن فيلم “Parasite”



أفضل ممثل مساعد:

براد بيت Brad Pitt في فيلم “Once Upon a Time … in Hollywood”

أفضل فيلم كرتون:

“Toy Story 4”





أفضل فيلم كرتون قصير:

“Hair Love”





أفضل سيناريو أصلي :

“Parasite,” Bong Joon Ho, Han Jin Won

أفضل سيناريو مقتبس:

“Jojo Rabbit,” Taika Waititi



أفضل إنتاج:

“Once Upon a Time … in Hollywood”

أفضل تصميم أزياء:

“Little Women”



أفضل فيلم وثائقي قصير :

“Learning to Skateboard in a Warzone "if You’re a Girl



أفضل فيلم وثائقي :

“American Factory”



أفضل ممثلة مساعدة:





لورين ديرن Laura Dern, “Marriage Story”





أفضل مؤثرات صوتية:

“Ford v Ferrari”

أفضل صوت:

“1917”



أفضل تصوير سينمائي:

“1917,” Roger Deakins



أفضل مؤثرات بصرية:

“1917”

أفضل مكياج وشعر:

“Bombshell”

أفضل فيلم عالمي:

“Parasite,” South Korea



أفضل نص:



“Joker”

أفضل فيلم Live-Action قصير:

“The Neighbors’ Window”

أفضل أغنية:

“I’m Gonna , Love Me Again,” “Rocketman” غناء التون جون



