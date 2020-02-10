يسرا على السجادة الحمراء في الأوسكار بتوقيع زهير مراد

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية المصرية، يسرا، في الساعات الأولى من يوم الإثنين على السجادة الحمراء في فعاليات حفل ​الأوسكار​ الـ92، في مدينة لوس أنجلوس، متألقةً بفستان بتوقيع المصمم اللبناني العالمي ​زهير مراد​.

ويسرا في الأوسكار كونها تشارك لأول مرة في عضوية لجنة تحكيم الأوسكار، بالإضافة إلى المخرج عمرو سلامة ضمن فئة المخرجين، والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فئة المنتجين.

وكانت قد ضمت الأكاديمية الأميركية للفنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، عدد من الشخصيات اللبنانية والعربية للمشاركة في لجنة التحكيم، منهم المخرج السوري طلال ديركي، والمنتج كريم عامر، والمخرجة اليمنية خديجة السلامي، و5 شخصيات من لبنان هم مصمم الإنتاج حسين بيضون ومدير التصوير كريستوفر عون ومصمم الشخصيات الكرتونية راني نعماني والمنتج جورج شقير والمخرجة نيجلا مؤمن.



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