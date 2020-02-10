خاص الفن-منى زكي تتعرض للمشاكل في "الصندوق الأسود"

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من حالة السرية المفروضة على قصة فيلم "​الصندوق الأسود​" والذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية ​منى زكي​ لكن موقعنا تمكن من الكشف عن بعض تفاصيل العمل.

فعلمنا بأن منى تجسد خلاله شخصية امرأة تقع في العديد من الخلافات والمشاكل والمعاناة التي تحيطها، فتكمن القصة في كيفية مواجهتها لهذه المشكلات وخروجها منها.

الفيلم هو البطولة المطلقة لمنى زكي بعد تجربتها في فيلم "أسوار القمر" كبطلة نسائية، والفيلم من اخراج محمود كامل ويشارك في بطولته إلى جانب منى زكي كل من محمد فراج ومصطفى خاطر.



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