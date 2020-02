جوائز الأوسكار:خواكين فينيكس أفضل ممثل..والفيلم الكوري Parasite يهزم 1917 ويصنع التاريخ

ميرنا وليد - بيروت - أقيم في الساعات الأولى من يوم الإثنين حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ92، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.

وقامت أكاديمية العلوم والفنون بالإعلان عن الفائزين ضمن سياق الحفل، وتتعرفوا على لائحة الجوائز كاملةً أدناه.

الفيلم الكوري الجنوبي Parasite هزم فيلم 1917 حيث كان السباق على أوسكار أفضل فيلم من المرجح أن يكسبه أحد الفيلمين، وبالتالي أصبح parasite أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصد جائزة أفضل فيلم في الأوسكار.

ونال النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Once Upon A Time in Hollywood ، وإنها المرة الأولى التي ينال فيها براد بيت جائزة أوسكار في التمثيل

وحصل فيلم Toy story 4 على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة

فيلم American Factory نال جائزة أفضل فيلم وثائقي

فيلم Learning to skateboard in a warzone نال جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير

لاورا ديرن نالت جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Marriage Story

فيلم Hair love حصل على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

فيلم Parasite حصل على على جوائز أفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل فيلم أجنبي (روائي عالمي) ومخرج العمل بونج جو هو حصل على جائزة أفضل مخرج عن الفيلم ذاته

فيلم Jojo Rabbit نال جائزة أفضل قصة مقتبسة

فيلم The neighbors window نال جائزة أفضل فيلم قصير

فيلم ذات مرة في هوليوود Once Upon A Time in Hollywood نال جائزة أفضل إنتاج

جائزة أفضل أزياء كانت من نصيب فيلم Little women

جائزة أفضل أغنية كانت لإلتون جون عن أغنية I'm gonna love me again من فيلم Rocketman

جائزة أفضل ممثلة نالتها رينيه زيلويغر عن دورها في فيلم Judy

فيلم 1917 حصل على جوائز أفضل ميكساج صوت وأفضل تصوير سينمائي وأفضل مؤثرات بصرية

وذهبت جائزتا أفضل هندسة صوتية وأفضل مونتاج إلى فيلم Ford Vs Ferrari

جائزة أفضل مكياج نالها فيلم Bombshell

وذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية إلى فيلم Joker

أما جائزة أفضل ممثل فنالها خواكين فينيكس عن دوره في فيلم Joker .