ميرنا وليد - بيروت - أقيم في الساعات الأولى من يوم الإثنين حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ92، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.
وقامت أكاديمية العلوم والفنون بالإعلان عن الفائزين ضمن سياق الحفل، وتتعرفوا على لائحة الجوائز كاملةً أدناه.
الفيلم الكوري الجنوبي Parasite هزم فيلم 1917 حيث كان السباق على أوسكار أفضل فيلم من المرجح أن يكسبه أحد الفيلمين، وبالتالي أصبح parasite أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصد جائزة أفضل فيلم في الأوسكار.
ونال النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Once Upon A Time in Hollywood ، وإنها المرة الأولى التي ينال فيها براد بيت جائزة أوسكار في التمثيل
وحصل فيلم Toy story 4 على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة
فيلم American Factory نال جائزة أفضل فيلم وثائقي
فيلم Learning to skateboard in a warzone نال جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير
لاورا ديرن نالت جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Marriage Story
فيلم Hair love حصل على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
فيلم Parasite حصل على على جوائز أفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل فيلم أجنبي (روائي عالمي) ومخرج العمل بونج جو هو حصل على جائزة أفضل مخرج عن الفيلم ذاته
فيلم Jojo Rabbit نال جائزة أفضل قصة مقتبسة
فيلم The neighbors window نال جائزة أفضل فيلم قصير
فيلم ذات مرة في هوليوود Once Upon A Time in Hollywood نال جائزة أفضل إنتاج
جائزة أفضل أزياء كانت من نصيب فيلم Little women
جائزة أفضل أغنية كانت لإلتون جون عن أغنية I'm gonna love me again من فيلم Rocketman
جائزة أفضل ممثلة نالتها رينيه زيلويغر عن دورها في فيلم Judy
فيلم 1917 حصل على جوائز أفضل ميكساج صوت وأفضل تصوير سينمائي وأفضل مؤثرات بصرية
وذهبت جائزتا أفضل هندسة صوتية وأفضل مونتاج إلى فيلم Ford Vs Ferrari
جائزة أفضل مكياج نالها فيلم Bombshell
وذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية إلى فيلم Joker
أما جائزة أفضل ممثل فنالها خواكين فينيكس عن دوره في فيلم Joker .
كانت هذه تفاصيل خبر جوائز الأوسكار:خواكين فينيكس أفضل ممثل..والفيلم الكوري Parasite يهزم 1917 ويصنع التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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