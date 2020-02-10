تراند اليوم : بعد عملية تجميل فاشلة.. أصالة تمزق فستانها على المسرح بالكويت

كشف آخر ظهور للفنانة السورية أصالة نصرى، أول أمس خلال حفلها الذي أحيته في دولة الكويت، ضمن حفلات هلا فبراير، عن تعرضها لتشويه في الوجه قال البعض أنه بسبب عملية تجميل فاشلة لشد الوجه.

وظهرت “أصالة” بعد اقتراب الكاميرا من خدها الأيمن، ظهور علامات ونتوءات غريبة على الجلد، لم ينجه مكياجها في إخفائها تمامًا.

وقال بعض المتابعين، إن “أصالة” يبدو أنها تعرضت لعملية تجميل لشد الوجه لكنها فشلت، فيما قال آخرون إن هذا يمكن أن يكون بسبب عمليات فيلر غير متقنة مما جعلها تترك آثار على المنطقة السفلية من وجهها.

على الجانب الآخر اضطرت “أصالة” إلى تمزيق جزء من الفستان الذي كان ترتديه، بسبب أن تصميمه كان يضايقها، حيث قطعت جزء من منطقة الرقبة على المسرح وأمام الملأ، معتذرة من المصمم نيكولا جبران، مشيرة إلى أن الفستان ضايقها من ناحية الرقبة وقد يؤثر الأمر على صوتها في حال بقي على حاله.

وأحيت الفنانة أصالة أول أمس حفل غنائي بالكويت ضمن حفلات هلا فبراير، وسط حضور كبير وتفاعل الجمهور معها، ونشرت قبل الحفل صورة عبر حسابها على “إنستجرام” معبرة عن سعادتها من حفلها بالكويت.