Parasite فيلم كوري يصنع التاريخ في اوسكار 2020

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 09:53 صباحاً - كان فيلم Parasite مفاجأة أوسكار 2020، بعدما استطاع حصد العديد من الجوائز، على عكس جميع التوقعات التي رشحت أفلام أخرى لنيلها.

فقد صل الفيلم الكوري الجنوبي، على جائزتي أفضل فيلم أجنبي وأفضل فيلم، في حدث لأول مرة في الأوسكار.

كما أنه أكثر فيلم يفوز بعدد من الجوائز في أوسكار 2020 إذ حصل على 4 جوائز هي أفضل فيلم، أفضل سيناريو أصلي، أفضل مخرج بونج جون وأفضل فيلم أجنبي.