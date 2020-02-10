أوسكار 2020.. "الجوكر" يحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز فيلم "الجوكر" بجائزة أفضل موسيقى تصويرية خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.



"الجوكر" طُرِح في دور السينما في أكتوبر/تشرين الأول، وهو من بطولة خواكين فينيكس، روبرت دي نيرو، زازي بيتز، فرانسيس كونروي، بريت كولين، مارك مارون، وإخراج تود فيليبس.

وتخطت إيرادات الفيلم حاجز المليار دولار، وتدور أحداثه في إطار من الدراما والإثارة في عام 1981، حول قصة أصل "الجوكر" وهو ممثل كوميدي فقير يعيش في مجتمع طبقي تنتشر به الجريمة والبطالة، ويعاني مرضاً عقلياً يتجاهله المجتمع يجعله يضحك في أوقات غير مناسبة، وتتوالى أحداث الفيلم ليتحول الممثل البسيط إلى حياة الجريمة والفوضى.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كوكبة من نجوم السينما العالمية، وحصل النجم براد بيت على جائزة أفضل ممثل مساعد، بينما فاز خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل رئيسي.



