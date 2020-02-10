أوسكار 2020.. الكوري الجنوبي بونج جون هو أفضل مخرج

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وكالاتالإثنين 2020/2/10 10:55 ص بتوقيت أبوظبي
المخرج الكوري الجنوبي بونج جون-هو
فاز المخرج الكوري الجنوبي بونج جون-هو بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم Parasite (الطفيلي) في حفل توزيع جوائز أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في دورته الـ92 على مسرح دولبي في هوليوود، صباح الإثنين.
وتنافس معه على الجائزة كل من: مارتن سكورسيزي عن فيلم The Irishman (الأيرلندي)، وتود فيليبس عن فيلم (الجوكر)، وكوينتن تارانتينو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood (حدث ذات مرة في هوليوود)، وسام مينديس عن فيلم 1917.
ودخل فيلم "الطفيلي" تاريخ السينما العالمية بعد حصوله على جائزة أفضل فيلم سينمائي بعد صراع كبير مع عدد من الأعمال السينمائية المهمة، مثل "1917" و"الجوكر" و"حدث ذات مرة في هوليوود".
وتدور أحداث الفيلم حول عائلة عاطلة عن العمل، تُقيم داخل شقة فقيرة، تتغير حياتهم بشكل كلي عندما يلتحق الابن بوظيفة مدرس لابنة عائلة ثرية، وسرعان ما يصير جميع أفراد اﻷسرة الفقيرة عاملين لدى اﻷسرة الثرية.
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