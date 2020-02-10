نيكولاس كيج مع امرأة بعد 4 أشهر من انفصاله.. والجمهور يصفها بالقبيحة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوهد الممثل الأمريكي، نيكولاس كيج وهو يمسك بيد امرأة مجهولة الهوية أثناء حضور جوائز الروح المستقلة في سانتا مونيكا - كاليفورنيا.

وظهر الثنائي وهما يسيران جنبًا إلى جنب أثناء الحدث، وبمجرد الدخول جلسا بالقرب من بعضهما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يأتي ذلك بعد 8 أشهر فقط من طلاقه زوجته الرابعة إريكا كويكي.

كان نيكولاس يرتدي سترة جلدية بلون أبيض مع بنطلون جينز أبيض وحزام أسود مع النظارات الشمسية، وكانت صديقته ترتدي ثوبا أسود مع حذاء أسود واعتمدت اللون الأحمر لشفاهها.

وعلق جمهور كيج أنه أساء اختيار رفيقته هذه المرة، حيث أكد عدد منهم أنها غير جميلة ولا تتمتع بأدنى مقاييس الجاذبية.

واستغرق كيج وقته في التقاط الصور، ثم لوح لمعجبيه الذين اصطفوا لمشاهدة أيقونة هوليوود.

كان قد تقدم الممثل الأمريكي "نيكولاس كيج" بطلب إلى المحكمة الأمريكية لإلغاء رخصة زواجه من صديقته إيريكا كويكي، بعد 4 أيام فقط من زواجهما الرسمي.

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وقال الممثل البالغ من العمر 55 عاما إنه طلب إلغاء الزواج من خبيرة التجميل "كويكي"؛ لأنها "تتطلع إلى أخذ ماله" وأنه كان في حالة سكر عند إتمام الزواج.

وتقدم كيج بطلب الزواج من صديقته البالغة من العمر 34 عاما، وحصل على الأوراق في اليوم نفسه، إلا أنه بعد أربعة أيام قام بطلب إلغاء الزواج.

وواعد نيكولاس صديقته إيريكا منذ 2014، لكنهما حاولا الحفاظ على علاقتهما بعيدا عن الأضواء منذ بدايتها.

وزعمت إيريكا أن كيج قد أضر بسمعتها وبناء على ذلك فقدت فرص العمل.

وفقا لـ TMZ، قالت كويكي إنه بعد مرور أقل من أسبوعين على طلب نيك لإلغاء الزواج، اتصل بها لإحياء الوضع "بالطريقة الصحيحة".

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يتزوج فيها كيج؛ حيث تزوج لأول مرة من الممثلة باتريشيا أركيت في عام 1995 وانفصلا عام 2001، ثم تزوج من المغنية ليزا ماري بريسلي في أغسطس 2002، وتطلقا رسميا في 2004، وفي 2004 تزوج من الممثلة أليس كيم، وأنجبا ابنه كال إيل.