وائل كفوري قد يصبح عريسا مرة أخرى وحبيبته غنية ومثقفة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر الفنان اللبناني وائل كفوري الدخول في علاقة حب جديدة، بعد عام تقريبا على انفصاله من زوجته الأولى أنجيلا بشارة وفق صحف لبنانية.

وبحسب " mtv" فإن زواج وائل كفوري مرة ثانية أصبح شبه مؤكد في المستقبل القريب، حيث استمتع برفقة حبيبته الجديدة التي لم تتضح هويتها في رأس السنة، بعدما ألغى عودته إلى بيروت، وقد يدخلان القفص الذهبي قبل الصيف المقبل.

وتواجد كفوري قبيل رأس السنة لإحياء ليلة العيد في لوس أنجلوس على أن يعود إلى بيروت لمدة شهر، ثم ينطلق منها في أوائل شهر شباط إلى المكسيك، وبعدها إلى جولة كندية أميركية فنية يحيي من ضمنها حفلة عيد العشاق في ميامي.

ورغم أن مدير أعمال الفنان وفريق العمل قد عادوا من جولتهم بعد رأس السنة، فإن كفوري بقي برفقة الحبيبة يتجول من ولاية إلى أخرى.

وأوضحت المصادر أن حبيبة كفوري الجديدة "سيدة مجتمع من عائلة مخملية وتتمتع بذكاء وثقافة عالية وجمال وهي من أصول لبنانية"، دون ذكر اسمها أو مهنتها.

وعلى لسان وائل فيقول المصدر: "خلص وائل أخد القرار، يعني هيك وبإختصار سيكون عريسنا شيخ الشباب هذه السنة". فهل تصدق هذه الأنباء ويدخل كفوري القفص الذهبي مجددًا؟

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وكان خبر انفصال كفوري عن زوجته الأولى أنجيلا بشارة حديث الجمهور ووسائل الإعلام لأيام طويلة، حيث دخل الثنائي في خلاف بسبب حضانة الأطفال، ثم عادا وطويا الصفحة واتفقا على كافة التفاصيل فيما بينهما بعد الطلاق.

وقبل أسبوع فاجأت الفنانة نوال الزغبي زميلها كفوري خلال حفله بالمكسيك، وأدى الثنائي أغنية "مين حبيبي أنا" في المكسيك. بعد أن أحيت الأولى حفلها في المكان نفسه قبل يوم واحد.

وقالت نوال: "إجمالًا لا أسهر كثيرًا، ولكن هذا وائل له سحر خاص وسحر في صوته..حبيب قلبي أنت".

وقامت نوال بنشر فيديو يجمعهما عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه موجهة كلامها لـ وائل: "إنت اللي بحبه أنا.. ليلة من العمر مع ملك الرومانسية".