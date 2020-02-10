منى زكي تتحدث عن مشوارها في التمثيل

حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على الكاتب تامر حبيب، بحلقة "ليل داخلي"، على راديو إينرجي تردد 92.1، داخل استديو "داليدا" في حضور عدد من المشاركين في ورشة "ذات" للتمثيل.في البداية نعت زكي رحيل الفنانة نادية لطفي، التي وفاتها المنية ، بعد أزمة صحية، وقالت "فقدنا قامة كبيرة وعظيمة"، في بداية اللقاء انتقد تامر حبيب، لأحد النجوم الذين انتقدوا ورش التمثيل ومن يقوم بها قائلاً: "هو التمثيل فيه حاجة جديدة"، لتبدأ حلقة من النقاش بين حبيب وزكي والحضور عن التمثيل.

وقالت زكي من جانبها أن ورش التمثيل من الأمور الهامة التي يجب على الفنان القيام بها طول حياته، فهي مهمة للفنان مثل التمارينات الخاصة بلاعب كرة القدم.

وتابعت: "بدأت ورش التمثيل في وقت مبكر إلى حد ما، بالتزامن مع تعاوني في مسرحية "بالعربي الفصيح"، مع الفنان محمد صبحي، و أجد ان ورش التمثيل مستمرة معايا طوال الوقت وبتعلم دايماً منها أمور جديدة".

وعن الفائدة من تلك الورش، قالت: "الورشة تسهم في تطوير أدائي، وكيف أستعد للشخصية بشكل احترافي، ففي وقت عدم تصويري لأي عمل أذهب للحصول على ورش تمثيل اجد أن الورش "بتحييني".

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وعن كواليس تصوير أعمالها وعلاقة الفنان بالمخرج، قالت: "أنا من أنصار ضرورة الاستماع للمخرج دائماً، كل ما يقوم به الفنان في التصوير يكون باتفاق مع المخرج"، وأكملت: "المخرج الذي أشعر إنه لن يضيف لي أسعي لتوصيل وجهة نظري بطريقة غير صدامية، أستفيد بشكل كبير مع المخرج الشاطر".

وبسؤالها عن الكاميرا والوقوف أمامها، قالت زكي: "الكاميرا شيء مخيف ولكن بعد فترة بدأت أتعود عليها، ووجدت أمر علي التغلب من الخوف منه، انا كنت بخاف جداً من الكاميرا لها "هيبة" ولكن تعودت عليها".

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وبسؤالها خلال الحلقة عن اختبارات التمثيل وكيف يتعامل معها الراغبين في دخول المجال، قالت: "أجريت الكثير من الاختبارات، فقبل اختياري لفيلم السادات تم رفضي ثلاث مرات، والعام الماضي تم رفضي من أحد اختبارات التمثيل التي خضتها"، مؤكدة من جانبها أن الرفض في هذه الاختبارات ليس بالأمر المحبط للشخص بل بالعكس تساعده على تحسين أدائه.

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