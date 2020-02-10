رامي عياش يُعلن أنه يتمنى خروج زوجته من الفاجعة

تعيش مصممة الأزياء داليدا عياش، زوجة البوب ستار رامي عياش، فترة عصيبة نتيجة خسارتها لوالدها وجدها، فلم تكن تتوقع أن لحظات الوداع بينهما ستكون قريبة جدا.وفجعت داليدا عياش، بوفاة والدها الراحل فيصل سعيد عن عمر يناهز 56 سنة، إثر تعرضه فجأة لأزمة قلبية من دون المعاناة من أي عوارض مسبقة.

وآلمت هذه الخسارة قلب داليدا كثيرا، ونعت والدها قائلة":اخ يا بابا اخ.بكرت كتير يا حبيبي. يا ملاك يا محب يا حنون. الله يرحم روحك ويصبرنا". ووري الثرى الراحل يوم الخميس 6-2-2020 في مسقط رأسه صليما، من ثم أقيمت تعازٍ قبل الدفن وبعده في المركز الاجتماعي لآل سعيد - صليما، من ثم أقيم اليوم الأحد في دار طائفة الموحدين الدروز في فردان، لتختتم التعازي غدا الإثنين في خلية آل سعيد في المريجات.

وهذه الخسارة الكبيرة لداليدا، جاءت بعد 40 يوما على خسارة جدها أبو فيصل جميل رشيد سعيد، إذ نشرت صورا لها برفقته على صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية له بالمغفرة والرحمة.

وعلقت داليدا على الصور قائلة: "اجا النهار الي كنت خاف منو كل حياتي، راح الغالي، قدوتي ونقطة ضعفي وقوتي، إنسان عظيم ما بيتكرر، الله يرحم روحك يا جدو"، وتلقت عارضة الأزياء التعازي من قبل المتابعين.

وتجدر الإشارة، إلى أن داليدا عياش، قد احتفلت منذ فترة وجيزة بعيد ميلادها الـ30 من خلال صورة لها نشرتها عبر تطبيق إنستغرام.

وظهرت داليدا عياش في الصورة وهي تحمل بالونات على شكل الرقم 30، وعلقت على الصورة كاتبة: "سنة جديدة، بشكر ربي عليها".

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وأضافت: "سنة جديدة حد حبيبي، ولادي، عيلتي وأحبائي. شكر كبير من القلب للكل."

كما أطلت داليدا عياش بفستان باللون الزهري من تصميمها بالإضافة إلى مجوهرات من تصميم أورور عزالدين.

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