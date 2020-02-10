محمد فراج يُعلن عن شخصيته في"الصندوق الأسود" مع منى زكي

انتهى الفنان محمد فراج من تصوير جميع مشاهده خلال السياق الدرامي لفيلم “الصندوق الأسود” مع الفنانة منى زكي، والذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.وكشف “فراج”، شخصيته في الفيلم، قائلًا: “إنني أقدم شخصية جديدة شكلًا وموضوعًا، في الفيلم وأقوم بدور هجّام، عنده عاهة في وشه”، وأردف: “هذا إلى جانب أنه يتورط في جريمة سرقة، وتتوالى من بعدها الأحداث المترتبة على الجريمة، ويحاول تجاوزها”.

وتظهر منى طوال أحداث الفيلم فى دور امرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمي لنوعية الإثارة والتشويق.يشار، إلى أن فيلم “الصندوق الأسود” بطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وتأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري.

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