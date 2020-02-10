7 مشاهير يمتلكون جيم فى البيت فيكتوريا بيكهام وكلوى كاردشيان أبرزهم

على الرغم من حياتهم المزدحمة، وضغوط عملهم الكبيرة، فإن بعض المشاهير يخلقون الوقت للحفاظ على أجسادهم من خلال الاستثمار فى صالات رياضية مدهشة فى المنزل حتى يتمكنوا من القيام بتمارين فى أى وقت من اليوم. فبينما تقضى مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام تدريبًا لمدة ساعتين كل صباح فى استوديو اللياقة البدنية الخاص بها، ويتجه مغنى الراب مارك والبرج إلى صالة الألعاب الرياضية المثيرة للإعجاب الخاصة به فى الساعة 3:30 صباحًا يوميًا حتى يتمكن من إكمال تمرينه لمدة 90 دقيقة قبل أن يستيقظ معظمنا، وفقًا لتقرير نشرته مجلة hello.

وفى هذا التقرير نرصد أبرز الفنانين الذين أقاموا صالات رياضية فى منازلهم.

فيكتوريا بيكهام لديها صالة رياضية خاصة بها فى القصر الذى تملكه فى لندن مع زوجها ديفيد، وقالت مصممة الأزياء سابقًا إنها تقضى ساعة على جهاز المشى كل صباح قبل القيام بتمارين التنغيم الأخرى، ومع مجموعة من معدات القلب والأوعية الدموية، فإنها تبدو مجهزة جيدًا لتلبية احتياجاتها.

أعطت كلوى كاردشيان متابعيها نظرة خاطفة على صالة الألعاب الرياضية المنزلية المذهلة فى عام 2018، حيث عرضت كل ما تستخدمه للحفاظ على لياقتها البدنية، بما فى ذلك الأوزان المجانية وكرات Bosu، كما عرضت خزانة ملابسها المخصصة للملابس الرياضية، والتى يتم تنسيق جميع الألوان وتنظيمها بشكل مثالي.

وأنشأت مقدمة البرامج التلفزيونية إيما ويليس صالة الألعاب الرياضية المنزلية، مع مجموعة مختارة من الأوزان ومعدات القلب، ومساحة كبيرة لممارسة التمارين.

حولت الممثلة جاكلين جوسا مساحة غير مستعملة سابقًا فى منزلها إلى صالة ألعاب رياضية خاصة بها، والتى تم تجهيزها بآلة المشى ورفع الطاقة مع الأوزان.

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عادت المغنية والمؤلفة أليشا ديكسون إلى شكلها الطبيعى بعد ولادة طفليها بعد أن حولت غرفة واحدة من منزلها إلى صالة ألعاب رياضية مثيرة للإعجاب.

وتشتهر مقدمة البرامج التلفزيونية روشيل هيومز بحبها للياقة البدنية، لذلك فليس من المستغرب أن يكون للنجمة صالة رياضية مجهزة بالكامل فى منزلها المريح، وتتميز بجدران بيضاء وحصائر أرضية سوداء ورادياتير أسود أنيق وطباعة بإطار على الحائط.

بالطبع، يمتلك لاعب كرة القدم الإنجليزى هارى كين صالة رياضية داخل منزل عائلته، حيث يعرض بعض قمصانه لكرة القدم وجوائزه. كما هو مبين من قبل زوجته كيت، تم تجهيز الغرفة لجميع أنواع التمرينات مثل تمرينات القلب والقوة، ولديها مرايا كاملة الطول تبطين أحد الجدران.

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