كوريا الجنوبية تدخل التاريخ.. "الطفيلي" يفوز بأوسكار أفضل فيلم 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز فيلم Parasite أو "الطفيلي" بجائزة أفضل فيلم سينمائي ضمن جوائز الأوسكار في الدورة الـ 92 التي أقيمت على مسرح دولبي بهوليوود، بعد صراع كبير مع عدد من الأعمال السينمائية المهمة، مثل "1917" و"الجوكر" و"ذات مرة في هوليوود"

ودخل فيلم "الطفيلي" تاريخ السينما العالمية بعد حصوله على هذه الجائزة إذ يعد أول فيلم ناطق بلغة أجنبية يحقق جائزة الأوسكار لأفضل فيلم في 2020.

واقتنص الفيلم الكوري الجنوبي جائزة أفضل فيلم أجنبي، بعد حصوله على جائزة أفضل سيناريو أصلي، خلال الحفل.

يذكر أن الطفيلي ترشح لـ 6 جوائز أوسكار وهي أفضل فيلم وأفضل مونتاج وأفضل مخرج وأفضل تصميم إنتاج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم دولي.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة عاطلة عن العمل، تُقيم داخل شقة فقيرة، تتغير حياتهم بشكل كلي عندما يلتحق الابن بوظيفة مدرس لابنة عائلة ثرية، وسرعان ما يصير جميع أفراد اﻷسرة الفقيرة عاملين لدى اﻷسرة الثرية.