أوسكار 2020.. رينيه زيلويجر أفضل ممثلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصدت الممثلة الأمريكية رينيه زيلويجر، الإثنين، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Judy، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.
وتوقع عدد كبير من النقاد فوز الممثلة الأمريكية رينيه زيلويجر بهذه الجائزة، إذ قدمت أداءً رائعاً في الفيلم، الذي يدور حول الممثلة والمغنية الراحلة جودي جارلند،
وحازت رينيه أيضاً جائزة "بافتا" كأفضل ممثلة عن الفيلم نفسه، وذلك في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية في نسخته الـ73، بعد منافسة قوية مع كل من جيسي باكلي، سكارليت جوهانسون، ساويرس رونان وتشارليز ثيرون.
وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كوكبة من نجوم السينما العالمية، وحصل النجم براد بيت على جائزة أفضل ممثل مساعد، بينما فاز خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل رئيسي.
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