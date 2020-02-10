"الجوكر" خواكين فينيكس.. أوسكار أفضل ممثل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "Joker" المقتبس من القصة الأصلية للمهرج "آرثر فليك"، وسيطرت الدموع على الفنان العالمي بعد إعلان فوزه بالجائزة في حفل الأوسكار 2020.

يجسد فينيكس في الفيلم شخصية آرثر فليك، الذي يكافح ليثبت وجوده ككوميدى في عالم يضطهده باستمرار، لنشاهده يتحول تدريجيا لشخصية الجوكر الشريرة سيئة السمعة بعد كثير من الخذلان والاكتئاب. وشارك في البطولة: روبرت دى نيرو، ومارك مارون، وزازى بيتز وشيا ويجهام.

ولد خواكين في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1974 وله تاريخ حافل من الأعمال، ترشح منها لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "المصارع"، بالإضافة إلى ترشحه عن هذا الدور لجائزة جولدن جلوب وجائزة البافتا، فاز في 2006 بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "السير"، وفاز بجائزة مهرجان كان السينمائي لأفضل ممثل عن فيلم "وجودي أنت لم تكن حقا أبدا هنا" عام 2017.

كل هذه الأعمال لم تؤهله للفوز بالأوسكار ولم تحقق له الشهرة الواسعة العالمية، إلا أن فيلم "الجوكر" الذي تم إنتاجه في عام 2019 أنصفه أخيرا وجعله يتصدر قائمة الموهوبين.