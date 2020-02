القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار 2020

انطلقت، مساء الأحد، على مسرح "دولبي" الدورة الـ92 لحفل جوائز الأوسكار، بحضور باقة من ألمع نجوم هوليوود.

بينما يستعرض نجوم الفن في العالم أجمل إطلالاتهم، نرصد أبرز الفائزين بالجائزة الأشهر عالميا، في التقرير التالي..



أفضل فيلم أنيميشن قصير

فاز بها فيلم Hair Love، متفوقا على أفلام: Kitbull ،Memorable ،Sister،Dcera.



أفضل فيلم حي قصير

فاز بها فيلم The Neighbours’ Window "نافذة الجيران"، متفوقا على الفيلم التونسي، Brotherhood "الأخوان"، وNefta Football Club "نادي نيفتا لكرة القدم"، وSaria "آ ساريا".



أفضل تصميم إنتاج





فاز بها فيلم Once Upon a Time in Hollywood (حدث ذات مرة في هوليوود) متغلبا على فيلمي The Irishman (الأيرلندي)، و1917.



أفضل تصميم ملابس





فاز بها فيلم Little Women (نساء صغيرات)، متفوقا على فيلم الأيرلندي، وحدث ذات مرة في هوليوود، وجوجو رابيت، والجوكر.



أفضل فيلم وثائقي

فاز بها فيلم American Factory (المصنع الأمريكي)، متفوقا على فيلم الكهف، والسوري من أجل سما، وأرض العسل.



أفضل وثائقي قصير

فاز بها فيلم Learning to Skateboard in a Warzone (تعلم الركمجة في منطقة حرب)، متغلبا على أفلام: Life Overtakes Me "أينما تذهب بي الحياة"، وWalk Run Cha-Cha، وIn the Absence.

أفضل ممثلة مساعدة

فازت بها لورا ديرن عن دورها في فيلم (قصة زواج)، متغلبة على زميلاتها سكارليت جوهانسون، وفلورينسا بف، ومارجوت روبي.

أفضل ممثل مساعد

فاز بها للمرة الأولى في تاريخه التمثيلي النجم براد بيت، عن دوره في فيلم "ذات مرة في هوليوود"

أفضل مونتاج صوتي

فاز بها فيلم Ford v Ferrari "فورد في فيراري"، متغلبا على أفلام الجوكر، و1917، وحدث ذات مرة في هوليوود.

أفضل مكساج صوت (خلط الأصوات)

فاز بها فيلم 1917، متفوقا على فيلم "لورد في فيراري"، والجوكر، وحدث ذات مرة في هوليوود.

أفضل تصوير سينمائي

فاز بها فيلم 1917، متغلبا على فيلم الأيرلندي، والجوكر، وحدث ذات مرة في هوليوود، والمنارة.

أفضل مونتاج

فاز بها فيلم لورد في فيراري، متغلبا على الأيرلندي، وجوجو رابيت، والجوكر، وطفيلي.

أفضل مؤثرات بصرية





فاز بها فيلم 1917، متغلبا على فيلم الأسد الملك، والأيرلندي، وأفنجرز: نهاية اللعبة.

أفضل مكياج وشعر

فاز بها فيلم Bombshell "القنبلة"، متغلبا على فيلم الجوكر، وجودي، و1917.

أفضل ممثلة رئيسية

فازت بها رينيه زيلويجر عن فيلم جودي، متغلبة على زميلاتها سكارليت جوهانسون، وتشارليز ثيرون، وسيرشا رونان.

أفضل ممثل رئيسي





فاز بها بطل فيلم الجوكر خواكين فينيكس، متغلبا على ليوناردو دي كابريو، وآد درايفر، وجوناثان برايس.

أفضل مخرج

فاز بها الكوري بونج جون هو عن فيلم طفيلي، متغلبا على مارتن سكورسيزي، وتود فيليبس، وسام منديز وكوينتن تارانتينو.

أفضل فيلم

فاز الفيلم الكوري الجنوبي الاجتماعي الساخر "طفيلي" (باراسايت) بجائزة أفضل فيلم.