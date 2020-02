المخضرمة لورا ديرن تفوز بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فازت الممثلة الشهيرة لورا ديرن، بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، بفضل أدائها المميز بفيلم "Marriage Story" للمخرج نواه بومباك. وذلك خلال حفل الأوسكار 2020 المقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

وتعد هذه هي أول مرة تحصد فيها "ديرن" الأوسكار خلال مسيرتها الفنية، التي سبق الترشح لها مرتين من قبل في عامي 1992 عن فيلم "Rambling Rose" و"Wild" عام 2015.

وتجسد ديرن في فيلم "Marriage Story" دور المحامية المخضرمة نورا فانشو، التي تساعد نيكول (سكارليت جوهانسون) في إنهاء إجراءات الانفصال من زوجها تشارلي (آدم درايفر)، حيث يدفعهما القرار للوصول إلى أعلى مراحل الإبداع والنجاح لكل منهما.

الفيلم حصل على 6 ترشيحات بجوائز الأوسكار هذا العام، في فئات: أفضل فيلم، وأفضل ممثلة وممثلة، وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل سيناريو، وأفضل موسيقى تصويرية. كما سبق وتصدر ترشيحات جوائز جولدن جلوب

يذكر أن الفنان العالمي براد بيت فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Once Upon a Time in Hollywood".