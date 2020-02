أبرز لقطات الأوسكار.. "بيت" يسخر من الساسة و"إمينيم" يشعل المسرح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد طول ترقب، أخيرا جاء موعد ليلة الأوسكار، الحفل الأهم والأشهر سينمائيا، الذي تضمن هذا العام حضور مجموعة من أهم نجوم هوليوود مثل ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.

موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أبرز اللقطات المميزة في الحفل.



براد بيت يشكر أبناءه ويسخر من ساسة أمريكا





استكمل الممثل الأمريكي براد بيت عامه المثالي، بالفوز بأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood (حدث ذات مرة في هوليوود) بعد فوزه بجولدن جلوب عن نفس الفئة قبل أسابيع قليلة.

هذه هي المرة الأولى التي يفوز بها براد بيت بأوسكار لدور تمثيلي لعبه، وخلال تسلم "بيت" الجائزة احتضن زميله في العمل ليوناردو دي كابريو، وتوجه بالشكر لأبنائه، بقوله: "هذه الجائزة لأبنائي الذين يلونون عالمي كل يوم".

تأتي هذه الرسالة في أعقاب نزاع بينه وبين زوجته السابقة أنجلينا جولي على حضانة أبنائهم: شيلو، وفيفيان، ونوكس، وزهرا، وباكس، ومادوكس.

لم يكتفِ "بيت" بشكر أبنائه، بل مازح زميله ليوناردو دي كابريو في الخطاب أيضا، وسخر من ساسة أمريكا، لافتا النظر إلى قضية عزل الرئيس دونالد ترامب المثارة حاليا.



أداء إمينيم





قبل 18 عاما، فاز مغني الراب إمينيم بجائزة أوسكار عن أغنية Lose Yourself، إلا أنه لم يذهب لتسلمها، بسبب ظنه أنه لن يفوز بها أبدا، وعنها مكث في منزله وقضى الليلة نائما!

والآن يعود إمينيم إلى خشبة مسرح "دولبي" لغناء نفس الأغنية مباشرة، مشعلا حماسة الجمهور ومسجلا اعتذاره للجنة الأوسكار على تأخره كل هذه الأعوام.



لورا ديرن تحقق المستحيل





فازت الممثلة الأمريكية لورا ديرن بأول أوسكار في تاريخها، عن دورها في فيلم "قصة زواج"، الذي تلعب فيه دور محامية قوية الشخصية خاضت تجربة الانفصال عن زوجها.

توجهت الممثلة خلال خطابها بالشكر لأهلها في لفتة لطيفة أثارت تعاطف الجمهور، وقالت: "البعض يقول لا تقابل أبطالا أبدا، لكني أقول إنك لو كنت محظوظا بالدرجة الكافية ستحظى بأبطال على هيئة أبوين، اليوم أشارك جائزتي هذه مع أهلي بروس ديرن وديان ليد".



سخرية كريس مارتن من غياب التنوع





استهل الممثلان الكوميديان ستيف مارتن وكريس روك حفل الأوسكار، بالسخرية من غياب المخرجات النساء، والممثلين ذوي البشرة السمراء.

مازح "روك" الحضور بقوله: "اليوم معنا الممثلة سينثيا إيريفو التي لعبت دورا عظيما في فيلم (هارييت) بقيامها بإخفاء ذوي البشرة السمراء، إلى حد دعوة الأكاديمية لها هذا العام لإخفاء كل المرشحين من ذوي البشرة السمراء".

"إريفو" هي المرشحة الوحيدة السمراء لهذا العام، ضمن 19 ممثلا وممثلة بيض البشرة.