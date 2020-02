"باراسايت" الكوري يفوز بجائزة "أوسكار" لأفضل فيلم لعام 2020

فاز فيلم Parasite "باراسايت" بجائزة أوسكار أفضل فيلم في حفل جوائز أوسكار 2020 Oscars، وتغلَّب الفيلم الذي أخرجه بونج جون هو، على كثير من الأفلام مثل، Ford v Ferrari، The Irishman، Jojo Rabbit، Joker، Little Women، Marriage Story، Once Upon a Time in Hollywood .وانتهى حفل توزيع جوائز الأوسكار oscars 2020 منذ قليل، والذي حاز على اهتمام محبي السينما في العالم أجمع، ولفتت تصرفات بعض النجوم خلال الحفل، أنظار الجميع، وانتشرت العديد من الفيديوهات التي توثق تلك المواقف المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي.

براد بيت يهدي الجائزة لأبنائه

وكان من أبرز المواقف عندما فاز النجم العالمي براد بيت بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، فقرر براد بيت تعويض غياب أي من أفراد أسرته معه، وإهداء الجائزة لأبنائه قائلًا لهم: "أنا أعشقكم".كما حرص على تهنئته بالجائزة، صديقه وشريكه بالفيلم، النجم ليوناردو دي كابريو، الذي احتضنه فو نزوله من المسرح، وانتشرت صورهما على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

رد فعل غريب لمارتن سكورسيزي بسبب إيمينيم

من ضمن المواقف التي اعتبرها الجمهور طريفة خلال الحفل، عندما بدأ مغني الراب الأمريكي إيمينيم في الغناء، وظهر المخرج العالمي مارتن سكورسيزي وهو يحاول مقاومة النوم، لكنه بالفعل أغمض عينيه، وهو ما فسره البعض أنه تعبيرًا عن حالة الملل التي شعر بها وأنه كان يقصد إغماض عينيه ولم يكن فعل خارج عن إرادته، كما انتقد عدد كبير من رواد تويتر ظهور إيمينيم المفاجئ والغناء في الحفل.

ايمينيم

وكان إيمينيم قد غنى "Lose Yourself"، الحائزة على جائزة الأوسكار في عام 2003، وهو ما لفت أنظار الحضور وبدا البعض متحمسًا والبعض الأخر منتقدًا ويقاوم النوم مثل سكورسيزي!

"Hair Love" وردود أفعال إيجابية

بعد فوز فيلم "Hair Love" كأفضل فيلم رسوم متحركة قصير، اعتبر البعض ممكن كانوا يروا أن هناك تجاهل لأصحاب البشرة السمراء في حفل الأوسكار على مدار سنوات؛ أن هذه الجائزة بمثابة تعويض لهم.

كما فاز الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بأولى جوائزه في مشواره مع عالم الإنتاج السينمائي بفيلمه "American Factory" كأفضل فيلم وثائقي، وهو إنتاج مشترك بينه وبين شبكة نتفليكس.

تقديم الفقرات

تقديم الفقرات في النسخة الـ92 من حفل الأوسكار خطف أنظار الحضو والمتابعين، بسبب التناغم والطرافة بين مقدمي الحفل، وسعادتهم الحقيقية بالفائزين بالجوائز، وكان من أبرز المقدمين سلمى حايك بالإضافة إلى بعض المقدمين اذين ارتدوا ملابس تشبه شخصيات كارتونية خلال إعلانهم عن أحد الجوائز.

الحفل شهد لفتة إنسانية أيضًا، بقيام جاك جوتساجين، المصاب بمتلازمة داون، وبطل فيلم The Peanut Butter Falcon، بالمشاركة في تقديم جائزة أفضل فيلم قصير للمخرج مارشال كاري عن فيلم the neighbors window.

وشارك جوتساجين في تقديم الجائزة كأول مصاب بمتلازمة داون في تاريخ جوائز الأوسكار، إلى جانب النجم شيا لابوف، في لقطة إنسانية ، نالت إعجاب الحاضرين فى الحفل.

