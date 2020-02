شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Parasite يحصد 4 جوائز ويحقق الرقم القياسى فى حفل الأوسكار 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم Parasite الكوري الجنوبي، في تحقيق رقم قياسي خلال دورات الأوسكار على مدار الـ 92 عاماً، ليصبح أول فيلم أجنبي يفوز بـ4 جوائز في الحفل الذي انتهت فعالياته منذ قليل، من ضمنها جائزة أفضل فيلم سينمائي رئيسي، ليتربع على عرض أكثر الأفلام الأجنبية تحقيقاً للجوائز.

وحقق الفيلم جائزة أفضل سيناريو أصلي، وجائزة أفضل فيلم أجنبي، وجائزة أفضل إخراج لـ بونج جون هو، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم رئيسي بعد منافسة شرسة مع ford v Ferrari - The Irishman - Jojo Rabbit – Joker - Little Women - Marriage Story – 1917 - Once Upon a Time in Hollywood.

وجاءت الجوائز كالتالى ..

Parasite أفضل فيلم

خواكين فينكس أفضل ممثل عن فيلم joker

رينيه زيلويجر أفضل ممثلة عن فيلم judy

براد بيت أفضل ممثل مساعد عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood

لورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Marriage Story

ألتون جون أفضل أغنية عن فيلم Rocketman

بونج جون هو أفضل مخرج عن فيلم Parasite

1917 أفضل مكساج

1917 أفضل تصوير سينمائى

Ford v. Ferrari أفضل مونتاج صوتى

Advertisements

Toy Story 4 أفضل فيلم رسوم متحركة

Jojo Rabbit أفضل سيناريو مقتبس

Parasite أفضل سيناريو أصلى

The Neighbors Widow أفضل فيلم قصير

Little Women أفضل تصميم أزياء

Once Upon a Time in Hollywood أفضل إنتاج

American Factory أفضل فيلم وثائقى

Learning to Skateboard in a Warzon أفضل فيلم وثائقى قصير

Ford v. Ferrari أفضل مونتاج

1917 أفضل مؤثرات بصرية

Bombshell أفضل مكياج وتصفيف شعر

Parasite أفضل فيلم أجنبى

Joker أفضل موسيقى تصويرية