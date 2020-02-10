شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة بصحبة شقيقتها هنا لأول مرة بدراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دراما رمضان المقبل، تواجد الشقيقتان حلا شيحة وهنا شيحة لأول مرة في موسم واحد، حيث تشارك الأولى في بطولة مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا، والثانية تشارك في مسلسل "لعبة النسيان" مع دينا الشربينى.

ويأتي ذلك بعد ظهور حلا في رمضان الماضى مع محمد رمضان في "زلزال" وكان العمل الأول لها بعد عودتها الى التمثيل، بينما غابت هنا على الدراما.



حلا شيحة وهنا شيحة

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من هذه الأمور الأسبوع المقبل.

Advertisements



حلا شيحة

أما "لعبة النسيان" فهو مأخوذ من فورمات مسلسل إيطالي ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هانى خليفة، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وبطولة دينا الشربينى وأحمد السعدنى وهنا شيحة وانجى المقدم ورجاء الجداوى وعلى قاسم.



هنا شيحة

وكان آخر أعمال هنا شيحة حكاية "اتفضلوا في الصالون" من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى والذى تم عرضه في شهر سبتمبر الماضى على قناة ON E، وشارك في بطولة الحكاية فراس سعيد، وأحمد جمال سعيد ونانسى صلاح ووفاء سالم وعبد الرحيم حسن.