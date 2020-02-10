شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بالأوسكار.. خواكين فينيكس: كنت قاسيا..والآن ممتن لمن منحونى فرصة ثانىة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم خواكين فينيكس الفائز بجائزة الأوسكار أفضل ممثل عن دوره فى فيلم الجوكر، إنه يشعر بالامتنان لفوزه بالجائزة ولكنه لا يشعر بأنه مفضل عن أى شخص موجود فى الحفل، وأن جميع الموجودين وهو منهم يشتركون فى حب الفيلم.

وأضاف أن الجائزة التي حصل عليها هي فرصة ليكون صوت لمن لا صوت له، موضحا أنه في بعض الأحيان يشعر الناس أنهم يناصرون الأخرين لأسباب مختلفة، لكنه يرى القواسم المشتركة بينهم، واكمل قائلا لقد كنت من قبل قاسي وأنا ممتن لأن الكثير منكم فى هذه الغرفة قد منحونى فرصة ثانية.

فيلم Joker المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

Advertisements

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.

شهدت الفترة الأخيرة داخل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، الكثير من الهجوم بسبب غياب الممثلين أصحاب البشرة السمراء عن حصد الجوائز، وسرعان ما دشن حملة بعنوان OscarsSoWhite، من أجل محاربة العنصرية التي تشهدها الأوسكار، وسيكون ترشيح الممثلة سينثيا إريفو، التي جسدت شخصية هارييت توبمان، في فيلم "Harriet"، والتي ستكون الممثلة الوحيدة صاحبة البشرة السمراء بين 20 مرشحًا لجائزة أفضل ممثلة وممثلة وداعمة في الأوسكار، والتي تقترب ايضاً من تحقيق التاريخ في حال فوزها بالجائزة، بعد ان شهدت الدورة الأخيرة غياب الترشيحات من قبل الممثلين أصحاب البشرة السمراء، وكانت أخر من حققتها الممثلة العالمية هالي بيري عام 2001 لتكون أول ممثلة من أصول أفريقية تحقق تلك الجائزة.

وسعيا من إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس خطة لإغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود المقام به الحفل وحول هايلاند سنتر.

ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، تم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue وOrange Driv، وسيظل مغلقًا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري.