شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هكذا ذكر سبارك لى العالم بالأسطورة الراحل كوبى براينت فى حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المخرج العالمى سبايك لى أن يجعل العالم يتذكر لاعب كرة السلة الشهير كوبى براينت الذى توفي مؤخرا، فقد ظهر سبايك لى البالغ من العمر ( 62 عام) فى حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، والمقام علي مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو يرتدى "بدله" باللون البنفسجى وتحمل رقم "24 " وهو الرقم الذى كان يحمله "تى شيرت" لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت.

يذكر أن إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار تسعى لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.