شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل فيلم سينمائى فى الأوسكار من نصيب Parasite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم Parasite في حصد جائزة أفضل فيلم سينمائي ضمن جوائز الأوسكار في الدورة الـ 92 المقامة حالياً على مسرح دولبي بهوليوود، بعد صراع كبير مع عدد من الأعمال السينمائية الشهيرة.

ونجح النجم خواكين فينيكس في الفوز بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم Joker المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comic، كما حصدت الممثلة العالمية رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها فى فيلم Judy.

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شهدت الفترة الأخيرة داخل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، الكثير من الهجوم بسبب غياب الممثلين أصحاب البشرة السمراء عن حصد الجوائز، وسرعان ما دشن حملة بعنوان OscarsSoWhite، من أجل محاربة العنصرية التى تشهدها الأوسكار، وسيكون ترشيح الممثلة سينثيا إريفو، التى جسدت شخصية هارييت توبمان، فى فيلم "Harriet"، والتى ستكون الممثلة الوحيدة صاحبة البشرة السمراء بين 20 مرشحًا لجائزة أفضل ممثلة وممثلة وداعمة فى الأوسكار، والتي تقترب ايضاً من تحقيق التاريخ في حال فوزها بالجائزة، بعد ان شهدت الدورة الأخيرة غياب الترشيحات من قبل الممثلين أصحاب البشرة السمراء، وكانت أخر من حققتها الممثلة العالمية هالى بيرى عام 2001 لتكون أول ممثلة من أصول أفريقية تحقق تلك الجائزة.

وسعيا من إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس خطة لإغلاق الشوارع حول مسرح دولبى فى هوليوود المقام به الحفل وحول هايلاند سنتر.