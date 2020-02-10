شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات من البٌعد..لقاء برادلى كوبر بصديقته السابقة رينيه زيلويجر بحفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 والمقام علي مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية ، الكثير من المفاجآت وكان ابرزها لقاء النجم العالمي برادلي كوبر بالنجمة الشهيرة رينيه زيلويجر و الذي كانت تربطهم قصة حب قوية بدأت عام 2009 و استمرت عام 2011 .

فظهر النجمين اللية خلال تبادلهما اطراف الحديث الضاحك و هو ما لفت انتباه الكثيرين ، و بدأت التكهنات اذا كانت هذه هي بداية لعودة الثنائي لقصة حبهما من جديد أم انه مجرد لقاء روتيني بين زميلين.

يذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.

Advertisements