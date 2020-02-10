شكرا لقرائتكم خبر عن I’m Gonna Love Me Again تحصد جائزة الأوسكار كأفضل أغنية فى فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أغنية I’m Gonna Love Me Again، في حصد جائزة الأوسكار كأفضل أغنية في فيلم، بحفل توزيع جوائز الدورة الـ 92، المقامة حالياً مسرح دولبي بهوليوود.

حصد فيلم Ford v. Ferrari بجائزة أوسكار أفضل مونتاج ، حيث يسرد الفيلم القصة الحقيقة وراء إرسال هنرى فورد فريق من المهندسين لتصميم سيارة سباق تنافس سيارة فيراري عام 1966 فى لومان ويشارك فى دور البطولة الممثل العالمى كريستيان بيل الذى يجسد شخصية "كيفن مايلز" المولود فى بريطانيا لمساعد فريق المهندسين بقيادة دامون لتصميم السيارة، والفيلم من إخراج جيمي شيتلى.

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فاز فيلم 1917 بجائزة أوسكار عن أفضل تصوير سينمائى، وهو بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، وإخراج سام مينديز، وتدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو اثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.