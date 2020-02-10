شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مارتن سكروسيزى "على وشك النوم" خلال تقديم إيمينم أغنية حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت عدسات المصورين منذ قليل ظهور المخرج الشهير مارتن سكورسيزى او هو يجلس أثناء غناء النجم العالمي إمينيم بحفل توزيع جوائز الأوسكار المقام علي مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء ظهور إيمنيم بمثابة مفاجآة بالنسبة لحضور الحفل ومتابعيه، ولم يعلن القائمون عن اسمه وأنه ضمن النجوم المشاركين باستعراضات غنائية بالحفل، وما لفت الأنظار أن سكورسيزي كان يبدو وكأنه على وشك النوم وهو ما اعتبره البعض أنه غير مهتم بالاستعراض الذى يقدم إمينيم.

وغني إمينيم البالغ من العمر ( 47 عام ) بحفل الأوسكار أغنيته الشهيرة " Lose Yourself " والتى تفاعل معها الحضور بشكل واضح.

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يذكر أن إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار تسعى لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود.

والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.